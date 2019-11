Domenica 17 novembre 2019 - 14:47

Pd, Guerini: scissione lacerazione, chi ne trae beneficio è destra

"Ma non rinnegare anni governo Letta, Renzi, Gentiloni"

Bologna, 17 nov. (askanews) – “Ho vissuto la scissione come una lacerazione molto profonda, un attacco alla nostra comunità” ma ma “quando la sinistra si divide chi ne riceve beneficio è sempre la destra”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parlando alla convention del Pd a Bologna.

“Dobbiamo avere però l’intelligenza di non cancellare quanto di buono abbiamo fatto. Non rinnego gli anni del governo Letta, Renzi e quelli di Gentiloni, sono stati anni importanti” ha aggiunto Guerini. Non si può insomma, “immaginare la nostra identità prescindendo dal lavoro che abbiamo fatto al governo”, ha continuato.

“Non culliamoci nella tentazione della rappresentanza, è facile e consolatoria, ma dobbiamo costruire una prospettiva e una proposta per il governo del Paese”, “se vogliamo essere l’alternativa vera alla destra in questo Paese dobbiamo costruire una proposta della sinistra, del centrosinistra per il governo o falliamo l’obiettivo”, ha concluso.