Domenica 17 novembre 2019 - 14:44

Ex Ilva, Boccia: ripristino immediato scudo penale è precondizione

"Politica abbia senso responsabilità, no operazioni muscolari"

Bologna, 17 nov. (askanews) – Nella vicenda Ilva è necessario “ripristinare immediatamente lo scudo penale” che è “una precondizione” e “si convochi l’impresa senza cercare operazioni muscolari che non fanno bene a nessuno in questo momento”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla convention del Pd “Tutta un’altra storia” in corso a Bologna.

Boccia ha sottolineato che “la politica deve avere il senso del limite e della responsabilità”. Prima dell’intervento Boccia si era intrattenuto per un caffè insieme al segretario Dem Nicola Zingaretti.

“Quello che può fare bene il privato è meglio non farlo fare al pubblico, trovare risorse para pubbliche con la logica di una pseudo nazionalizzazione non ha senso per nessuno”, ha aggiunto.