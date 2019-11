Martedì 12 novembre 2019 - 19:51

Di Maio: M5s alle Regionali si presenterà solo dove sarà pronto

"Nei prossimi giorni prenderemo decisioni su questo dossier"

Roma, 12 nov. (askanews) – “Dove saremo pronti ci presenteremo, dove non saremo pronti no. Nei prossimi giorni prenderemo decisioni su questo dossier”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle liste stellate per le elezioni regionali, nel corso della della registrazione della puntata di ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4.