Domenica 10 novembre 2019 - 17:49

Iraq, solidarietà Mattarella a militari feriti

Gravissimo attentato contro contingente italiano

Roma, 10 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appresa la notizia del gravissimo attentato contro il contingente militare italiano in Iraq, ha fatto pervenire al Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, e al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, un messaggio di solidarietà per i militari rimasti feriti. Lo si legge sul sito del Quirinale.