Venerdì 8 novembre 2019 - 11:50

Rai, Fico: necessario spezzare legame diretto con il governo

Serve legge sulla governance ma azienda resti pubblica

Roma, 8 nov. (askanews) – “La Rai è pagata dai cittadini perché ai cittadini risponde. Per questo ha una responsabilità superiore rispetto a quella di qualunque altro broadcaster. I giornalisti Rai hanno un grande onore, e allo stesso modo, un impegnativo onere. Per tenere fede a questo principio è necessario che la Rai si allontani sempre di più dalla politica”. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio al convegno “Una nuova Rai è possibile. Riforma della governance per un’azienda indipendente”, in corso al Senato.

“È necessario – insiste la terza carica dello Stato – che si spezzi il legame diretto tra esecutivo e azienda. E questo può avvenire tramite un intervento normativo, ma occorre cambiare anche il paradigma culturale. Come la politica deve impegnarsi a fare un passo indietro rispetto alla Rai, serve che la Rai faccia un passo indietro rispetto alla politica facendo dissolvere così un’interdipendenza. Una legge che riformi la governance può aiutare ma non sarà sufficiente senza un cambio di passo culturale”.

“Nella scorsa legislatura – ricorda Fico – avevo presentato una proposta di legge che delineava un nuovo metodo di scelta dei vertici Rai per valorizzare l’indipendenza dell’azienda e la qualità dei contenuti. Altre sono state depositate. Chiaramente non entro nel merito di quello che è e deve essere un dibattito parlamentare, che auspico ampio e capace di portare a un testo condiviso. Ma ci tengo a sottolineare l’importanza di una discussione che deve essere costruttiva e significativa. E questo perché la Rai è un bene comune: è pubblica e tale deve restare. È una industria culturale preziosa: può e deve essere una bussola che deve guidare il cittadino attraverso l’offerta di una programmazione di qualità, un’informazione indipendente, l’approfondimento efficace delle piccole e grandi questioni che interessano la società”.

“In un’epoca in cui il racconto della quotidianità avviene anche attraverso nuovi media, il valore dell’autorevolezza può essere ancora più decisivo, se coltivato e tutelato. Le sfide dell’innovazione vanno accolte, anticipate. Questa è una grande responsabilità che ha il servizio pubblico, connaturata alla sua mission”, conclude.