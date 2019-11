Venerdì 8 novembre 2019 - 11:42

Governo, Salvini: se cade, doppio successo a elezioni primavera

"Prima cade, meglio è"

Firenze, 8 nov. (askanews) – “Prima cade questo governo, meglio è. Sarebbe un doppio regalo ed un doppio successo andare a votare per le prossime elezioni regionali in Toscana insieme alle prossime elezioni politiche”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Firenze.