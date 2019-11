Sabato 2 novembre 2019 - 14:12

Migranti, Pd: chiederemo ritiro o modifica dei decreti sicurezza

"Tenere insieme legalità e accoglienza"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Nei prossimi giorni chiederemo il ritiro o la modifica dei decreti sicurezza, così come stabilito nel programma di governo e come fatto rilevare nelle osservazioni del Presidente della Repubblica. Perché i decreti sicurezza e le politiche di Salvini hanno determinato solo un aumento del numero di irregolari, illegalità e creato un clima di odio insopportabile. I tweet, le urla, gli slogan non hanno risolto nulla. Anzi. Hanno prodotto più illegalità, insicurezza e paura”. E’ quanto annuncia il Pd in un post sulla sua pagina Facebook.

“Vogliamo – si legge nel post – costruire una politica sull’immigrazione seria, che tenga insieme legalità e accoglienza. Umanità e politica estera. Con l’Europa, non contro l’Europa. Perché l’Italia è la porta del Mediterraneo e tutti se ne devono fare carico come abbiamo stabilito negli accordi di Malta. È tempo di dimostrare agli italiani che c’è chi fomenta i problemi e c’è chi è in grado di risolverli rispettando i diritti e senza mettere le persone le une contro le altre”.

