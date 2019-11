Venerdì 1 novembre 2019 - 12:48

Italia-Libia, Lamorgese: Governo al lavoro per modificare il memorandum

Domani il rinnovo automatico dell'accordo. La ministra mercoledì in Parlamento

Roma, 1 nov. (askanews) – “Il governo è al lavoro per modificare i contenuti” del memorandum Italia-Libia sui migranti sottoscritto con Marco Minniti dal Governo Gentiloni di cui domani è previsto il rinnovo automatico in assenza di modifiche e sul quale la ministra degli Interni Luciana Lamorgese riferirà mercoledì prossimo in aula alla Camera. L’annuncio, in una intervista a Repubblica, è della stessa attuale responsabile del Viminale.

“Mi limito a dire – ha detto Lamorgese nell’intervista- che occorre sostenere i rimpatri volontari assistiti, quelli organizzati dall’Unhcr e dall’Oim, che hanno già consentito il rientro in patria di 25 mila migranti e vanno svuotati i centri attraverso i corridoi umanitari europei. Occorre un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite. E comunque tengo a precisare che la lotta agli scafisti ha consentito quest’anno di arrestarne ben 86”.

tor/sam