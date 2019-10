Giovedì 31 ottobre 2019 - 13:58

Manovra, blog M5s: le molte fake news smentite dai fatti

Una barzelletta definirla manovra tasse. Parlamento potrà migliorarla

Roma, 31 ott. (askanews) – “Fake news sulla manovra? Smentiamo tutto con i fatti”. Lo afferma un post pubblicato sul blog M5s, sottolineando che “qualcuno nei giorni scorsi si è divertito a definire questa manovra come quella delle tasse”.

“Sono le stesse persone – attaccano i Cinque Stelle- che, facendo cadere il governo, avrebbero causato l’aumento automatico dell’IVA, e fatto pagare a ogni famiglia italiana 600 euro circa in più all’anno. Noi lo abbiamo evitato, trovando i 23 miliardi che servivano. Ci sono altri risultati che abbiamo ottenuto. Certamente non sono la soluzione a tutto, ma è la strada giusta. I cittadini ci chiedevano di non toccare Quota 100, che ha permesso a migliaia di persone di andare finalmente in pensione e di cominciare una nuova vita. E siamo riusciti a confermarla. Chi ha faticato per una vita potrà andare in pensione in maniera dignitosa e allo stesso tempo si libereranno nuovi posti di lavoro. Vedo che ancora c’è chi si ostina a dire che va abolita, tranquilli perché fin quando il MoVimento 5 Stelle sarà al governo non accadrà”.

“Ho altre – prosegue il post M5s- buone notizie da darvi: -L’imposta di registro sulla prima casa non aumenterà. Doveva salire a 150 euro, ma non l’abbiamo permesso: abbiamo bloccato immediatamente l’aumento. -Una tassa in meno, dopo che ieri abbiamo confermato che nemmeno gli affitti aumenteranno, perché la cedolare secca resta al 10%. -Manteniamo la promessa fatta alle piccole partite IVA: cadono i vincoli sul regime forfettario al 15%. Ci eravamo impegnati a tutelare le partite IVA e l’abbiamo fatto. -Siamo riusciti finalmente ad abolire il superticket, fino a 10 euro su ogni visita specialistica ed esame specialistico. Non è possibile che per curarsi una famiglia debba spendere magari centinaia di euro in più all’anno. -Poi c’è il capitolo degli investimenti per l’ambiente e l’economia circolare, di cui si sente tanto parlare. Abbiamo dedicato miliardi a questo, perché per noi non è una spesa ma un un investimento sulle nostre imprese, sull’ambiente e anche la nostra salute”.

“Soprattutto – concludono i pentastellati- abbiamo evitato annunci perché preferiamo lavorare in maniera silenziosa per portare a casa una manovra seria. Oggi, finalmente, possiamo parlare di fatti concreti. Nelle prossime settimane la manovra arriverà in Parlamento e potrà essere ancora migliorata”.