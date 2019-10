Giovedì 31 ottobre 2019 - 20:37

Governo, Di Maio: deve andare avanti anche per il bene del M5s

Dobbiamo realizzare programma elettorale ambizioso

Roma, 31 ott. (askanews) – “Questo governo deve andare avanti non solo per la salute del paese ma anche per il bene del Movimento che deve realizzare un programma elettorale ambizioso”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s, parlando all’assemblea dei senatori.

Assemblea che, spiegano fonti del Movimento, si è svolta in un clima molto sereno.