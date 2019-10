Giovedì 31 ottobre 2019 - 13:52

Commissione Segre,Anpi:astensione centrodestra legittima razzismo

Rischio è presente. E'stata una scelta grave e irresponsabile

Roma, 31 ott. (askanews) – ”La Presidenza e la Segreteria nazionale ANPI esprimono soddisfazione e apprezzamento per il voto favorevole del Senato all’istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio. Un importante e concreto segnale di civiltà democratica sollecitato dall’instancabile, coraggiosa e preziosa senatrice a vita Liliana Segre. Nel contempo, esprimono profonda preoccupazione e condanna rispetto all’astensione da parte dei senatori delle forze politiche di centro-destra, un atteggiamento grave e fortemente irresponsabile, in quanto interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la Commissione intende contrastare”. Lo ha dichiarato l’Anpi, con una nota congiunta di Presidenza e Segreteria nazionale.