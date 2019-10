Giovedì 24 ottobre 2019 - 16:57

Conte: il voto in Umbria non è un test sul governo

Sarò a Narni non per campagna elettorale ma per spiegare decreto sisma

Roma, 24 ott. (askanews) – Le elezioni regionali in Umbria un test nazionale? “Ho grande rispetto per gli umbri ma questo voto non è un test decisivo rispetto al programma governo che si compone di tantissimi punti che vanno perseguiti a prescindere dalla risposta che darà il popolo umbro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla fabbrica di Brunello Cucinelli a Solomeo, in provincia di Perugia.

A chi gli chiede dell’evento di domani a Narni con gli altri leader della maggioranza il premier ha risposto: “E’ un’occasione per parlare del decreto terremoto, per illustrarlo, per dare risposte a questa comunità. Il fatto che ci siano leader che vengono qui a parlare con le persone mi sembra un fatto positivo”.

