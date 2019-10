Mercoledì 23 ottobre 2019 - 16:48

Roma, Di Maio: c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco

Pronto ddl, spero riceva consenso trasversale

Roma, 23 ott. (askanews) – “C’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s a Bastia Umbra.

“Abbiamo pronto un ddl per attribuire, come in tutte le capitali, poteri speciali al sindaco di Roma – ha spiegato il ministro degli Esteri -. Mi auguro si trovi un’intesa con tutte le forze politiche perchè non è una questione di partito. Spero di coinvolgere in modo trasversale tutte le forze politiche e approvare entro la metà dell’anno prossimo un ddl che garantisca al sindaco di Roma poteri speciali per gestire rifiuti, trasporti, strade. Credo servirà per il futuro dei romani. Con tutte le difficoltà che abbiamo trovato non ci dobbiamo scoraggiare perchè l’impegno e il lavoro per i romani pagherà”.