Martedì 22 ottobre 2019 - 00:16

Si fermano i treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino

Interrotta per allagamenti anche la linea per Ovada

Genova, 21 ott. (askanews) – La circolazione ferroviaria sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino e Genova-Ovada sarà sospesa fino a martedì a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito la zona al confine tra Liguria e Piemonte, in particolare l’alessandrino e l’ovadese, provocando numerosi allagamenti.

“Al momento date le condizioni sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria – spiega Rfi in una nota – non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e fino a domani. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus”.

Quattro treni, due Intercity e due regionali, rimasti fermi a Pavia e Tortona sono stati fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano. Altri due convogli, Thello e regionale, sono rimasti fermi ad Arquata e torneranno nella stazione di Genova, mentre non potranno partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova e i collegamenti fermi a Milano Centrale.

Fos