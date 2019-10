Lunedì 21 ottobre 2019 - 23:01

Sulla manovra vertice di maggioranza, nodi sul tavolo

Previsto anche Cdm per il decreto terremoto

Roma, 21 ott. (askanews) – E’ in corso il vertice di maggioranza sui nodi della manovra. La riunione è iniziata intorno alle 21 dopo gli incontri bilaterali fra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i capi delegazione dei singoli partiti, avviati dal pomeriggio. Il Consiglio dei ministri convocato alle 21 per il varo del dl terremoto è slittato al termine della riunione.

Sul tavolo le questioni critiche della manovra che nei giorni scorsi hanno mandato in fibrillazione le diverse anime del governo: dal carcere agli evasori alle multe per i negozianti che non utilizzano il Pos, dal tetto al contante alla stretta sulle partite Iva, fino a Quota 100 e alla ‘sugar tax’.