Sabato 19 ottobre 2019 - 17:52

Salvini: vinciamo tutte le regioni e li mandiamo a casa

Italiani su la testa, non possono scappare dal voto per sempre

Roma, 19 ott. (askanews) – “Possono scappare dal voto per un anno ma non per tutta la vita. Si vota prossimamente in Umbria, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Liguria, in Veneto: italiani, su la testa. Le vinciamo tutte noi e li mandiamo a casa e al governo ci torna chi ha dimostrato di saper governare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Piazza San Giovanni.