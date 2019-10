Giovedì 17 ottobre 2019 - 21:10

Fonti M5S: domani riunione su manovra, Di Maio vuole fare il punto

"Irrinunciabili carcere ai grandi evasori e confisca"

Roma, 17 ott. (askanews) – “Il ministro Di Maio vuole fare un punto su temi per noi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori e la confisca, visto che vediamo dei tentennamenti”. E’ quanto viene reso noto da fonti stellate a proposito della riunione sulla manovra convocata per domattina dal ministro degli Esteri, leader del M5S, Luigi Di Maio.