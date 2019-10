Giovedì 17 ottobre 2019 - 09:56

Di Maio: carcere evasori in dl fiscale, per noi imprescindibile

"Vogliamo accordo di governo"

Roma, 17 ott. (askanews) – “Dobbiamo introdurre strumenti che blocchino la grande evasione, che vogliamo che entrino nel dl fiscale. Il carcere per i grandi evasori deve entrare nel dl fiscale. E’ l’accordo di governo che chiediamo. Bonafede ci sta lavorando ma per noi è imprescindibile”. Lo afferma Luigi Di Maio, in una diretta Facebook da Washington.