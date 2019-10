Mercoledì 16 ottobre 2019 - 08:24

Conte promette lotta dura all’evasione fiscale

"Non posso accettare che gli onesti paghino per chi non paga tasse"

Roma, 16 ott. (askanews) – “Ho annunciato un patto con gli italiani, andremo a fare emergere l’economia sommersa” perchè “non posso accettare che gli italiani onesti paghino le tasse per chi non le paga, questa è la più grande iniquità sociale”. Al termine del Consiglio dei ministri sulla manovra economica il premier Giuseppe Conte sottolinea ancora una volta, in un video postato anche sui social, come il governo intenda fare una “lotta all’evasione fiscale che sia efficace e non declamata”.

Il governo, ha annunciato, è pronto ad “accrescere” le misure in questo senso se non sufficienti. “Le incrementeremo finchè io sarò al governo”, ha promesso il premier.

Nel complesso Conte ha detto di essere soddisfatto di una manovra “espansiva”. “In un quadro d’insieme di finanza pubblica complesso, siamo riusciti a evitare l’incremento dell’Iva e, contemporaneamente, potendo disporre di risorse finanziarie aggiuntive manifestate nelle ultime settimane, siamo riusciti a costruire una manovra che realizza vari punti di programma del governo”.

Inoltre ha fatto riferimento a “importanti segnali” sul fronte del “welfare, della disabilità, del sostegno alle famiglia” insieme all’avvio del percorso “per l’abolizione del superticket, che verrà abolito a partire da settembre”.

Vep/Int9