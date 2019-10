Mercoledì 16 ottobre 2019 - 21:52

Conte: è manovra espansiva e incentivante, 17 mld in tre anni

"Ci sono più soldi per i lavoratori"

Roma, 16 ott. (askanews) – “E’ una manovra espansiva, ci sono più soldi per i lavoratori. Per gli investimenti andiamo ad aggiungere 17 miliardi in tre anni a un già cospicuo piano”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato dal Tg1 aggiungendo che “è un apiano incentivante, ci sono tanti incentivi”.