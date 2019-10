Lunedì 14 ottobre 2019 - 11:40

Siria, Conte: serve decisione collegiale, Italia capofila in Ue

"Non vuol dire che vogliamo vendere armi alla Turchia"

Avellino, 14 ott. (askanews) – “Serve una decisione collegiale” sull’embargo delle armi in Turchia e “l’Italia, in Europa, è capofila per una decisione forte”. A dirlo è il premier Giuseppe Conte, parlando ad Avellino a margine della visita al Conservatorio.

“Adotteremo tutte le misure, ma deve essere unitaria, altrimenti se è unilaterale – ha aggiunto il presidente del Consiglio – da parte di un singolo Stato, non è efficace”. “Il governo italiano dice ‘se un Paese stabilisce una moratoria cosa cambia per il popolo curdo?’ L’Italia ha già deciso, se siamo capofila in Europa non vuol dire che – ha concluso Conte – vogliamo vendere armi alla Turchia”.