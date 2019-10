Lunedì 14 ottobre 2019 - 08:36

“Conte ha perso la testa” (Salvini)

"Conte come Craxi? Penso che si rivolterebbe nella tomba"

Roma, 14 ott. (askanews) – “Conte come Craxi? Penso che Craxi si rivolterebbe nella tomba.Con tutte le distanze e le battaglie fatte a suo tempo contro il Psi, io ero un ragazzino, ricordo che a Sigonella Craxi la schiena non la piegò. Conte ha fatto il contrario. Venne da me imbarazzato, scusandosi, quando uscì fuori il video in cui chiedeva consiglio ad Angela Merkel. Ma ti pare che il presidente di uno stato sovrano pietisca consigli su come arginare l’ avanzata di uno che ti ha portato al governo? Tra Craxi e Conte esiste un abisso, sono come il giorno e la notte.

La verità è che ormai il presidente del Consiglio ha perso la testa, è capace di dire qualunque cosa”.Lo sottolinea in una lunga intervista al “Foglio”, il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

“Il tempo è galantuomo, sempre e comunque – sottolinea Salvini rispondendo ad una domanda sul Russiagate – Io cerco di non condizionare mai la mia attività politica dalle vicende giudiziarie, sennò dovrei cambiare idea ogni quarto d’ ora. La giustizia è uno dei grandi problemi del nostro paese. A me hanno chiesto se avessi preso soldi dalla Russia ma non ho mai visto un rublo o un dollaro. Setaccino pure: non troveranno nulla. Non so se Conte abbia fatto qualcosa di sbagliato ma, a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, lo hanno smentito tutti. Tira in ballo Mattarella e viene smentito da Mattarella; tira in ballo gli americani e viene smentito dagli americani; tira in ballo i servizi segreti e viene smentito dai servizi segreti; tira in ballo il Pd e viene attaccato dal Pd. Conte ha la coscienza sporca. O è abbastanza confuso o non ha la coscienza a posto”.

