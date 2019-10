Domenica 13 ottobre 2019 - 16:58

Alle 22 vertice con Conte-Gualtieri,domani 20,30 manovra in Cdm

Pomeriggio di lavoro al Mef sulle proposte, poi il ministro dal premier a palazzo Chigi

Roma, 13 ott. (askanews) – E’ stato fissato per questa sera alle 22 il vertice fra le forze della maggioranza rappresentate dai capidelegazione, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dovrà dare il via libera alla manovra che il Consiglio dei ministri è chiamato ad approvare domani sera: il Governo è stato allertato per le 20,30 a palazzo Chigi, in attesa della convocazione formale.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per parte sua, è al lavoro da questo pomeriggio al Mef con viceministri e sottosegretari per limare le proposte che porterà al summit di questa sera. Al termine della riunione il ministro si recherà a palazzo Chigi per sottoporre le misure al placet del premier Giuseppe Conte prima del vertice.

Non è escluso un vertice a due tempi: stasera l’illustrazione delle proposte di Gualtieri alla maggioranza, domani pomeriggio nuovo e ultimo round prima dell’inizio del Consiglio dei Ministri.