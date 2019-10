Sabato 12 ottobre 2019 - 20:37

Conte: nella manovra ci saranno i segni di una svolta

"Faremo un vertice per definire le misure"

Napoli, 12 ott. (askanews) – La scadenza per la definizione della manovra per il confronto con le istituzioni europee è il 15 ottobre, “non abbiamo fatto ancora il passaggio con tutti i ministri, chiaramente prima del Consiglio dei ministri faremo una riunione di vertice per mettere a punto tutte le misure”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato sul palco di Italia a 5 stelle nell’Arena flegrea insieme a Luigi Di Maio.

“Per quanto riguarda dove abbiamo trovato i soldi, vorrei ricordare a tutti gli italiani – ha aggiunto – che questo spread più basso ci porterà 18 miliardi nei prossimi due anni. Poi abbiamo recuperato spese improduttive e poi c’è il tema delle ‘tax expenditures’, alcune desuete alcune che non producevano nessun gettito, stiamo un po’ riordinando”.

“Il taglio del cuneo fiscale vorremmo farlo più sostanzioso però è chiaro – ha sostenuto il premier – che in questa prima fase, dovendo evitare l’aumento Iva non potremo farlo ma stiamo lavorando per dare segni di una svolta. Ci ritroverete, nella manovra, asili nido per famiglie meno abbienti, ricerca, sostegno a disabilità e alle famiglie”.