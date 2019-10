Venerdì 11 ottobre 2019 - 09:24

Manovra, Conte: non intende penalizzare i Comuni

Vogliamo sbloccare potenzialità territori rimaste inespresse

Roma, 11 ott. (askanews) – “Con la manovra economica non abbiamo intenzione di penalizzare i Comuni. Vogliamo piuttosto semplificare e sbloccare tutte quelle potenzialità dei territori che sono rimaste finora inespresse”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervento sul quotidiano Primo Piano Molise, in vista della sua visita di oggi nella regione.