Venerdì 11 ottobre 2019 - 09:39

Conte dice che la manovra non intende penalizzare i Comuni

Vogliamo sbloccare le potenzialità dei territori rimaste inespresse

Roma, 11 ott. (askanews) – “Con la manovra economica non abbiamo intenzione di penalizzare i Comuni. Vogliamo piuttosto semplificare e sbloccare tutte quelle potenzialità dei territori che sono rimaste finora inespresse”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un intervento sul quotidiano Primo Piano Molise, in vista della sua visita di oggi nella regione.

Riferendosi ai fondi europei per il Sud – oggetto di un recente richiamo della Commissione Ue per il mancato utilizzo da parte dell’Italia – Conte ha quindi detto: “Siamo al lavoro con urgenza per uno scatto in avanti, per un cambio di marcia. Con il ministro per il Sud Provenzano siamo fortemente determinati a impedire il disimpegno di queste risorse, ad accelerarne l’utilizzo, rafforzando la capacità di spesa degli enti preposti e garantendo tempi certi grazie anche a strutture ad hoc presso la presidenza del Consiglio”.

“Su 75 miliardi di euro di risorse europee legate alla programmazione 2014-2020 che riguarda l’Italia, solo il 25% è stato effettivamente speso – ricorda il premier -. Si tratta di risorse che, se non vengono utilizzate entro il 2023, verranno perse. Non possiamo in alcun modo permettercelo”.

