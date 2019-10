Domenica 6 ottobre 2019 - 14:29

Di Maio: “Troppi annunci, prima facciamo le cose poi parliamo”

Non può essere il governo degli annunci ogni mattina sui giornali

Roma, 6 ott. (askanews) – “Leggo troppi annunci, se posso permettermi, questo non può essere il governo che ogni mattina i giornali annunciano qualcosa”: così il ministro degli Esteri e leader politico M5S Luigi di Maio, in dichiarazioni alla stampa in diretta da Terni.

Secondo Di Maio, “non possiamo pensare che i cittadini siano bombardati ogni giorno di interviste in cui si rincorrono gli annunci”.

Quindi, ha esortato Di Maio: “facciamo e poi diciamo. Facciamo le cose poi le diciamo pubblicamente, vale per tutti gli argomenti. Stiamo lavorando alla legge di bilancio? Scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi facciamo tutte le interviste che volete”.

