Venerdì 4 ottobre 2019 - 14:14

Governo, E.Letta: Conte e Zingaretti non accettino gioco Renzi

"Facciano un patto con lui, se non lo rispetta si vota"

Roma, 4 ott. (askanews) – “Io mi sento di dare un consiglio non richiesto a Giuseppe Conte e a Nicola Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi (al Corriere della Sera di oggi, ndr) è una lettera in cui dissotterra l’ascia di guerra cioè dice: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. In questa situazione sono Conte e Zingaretti che hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza di governo vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone”. Lo ha detto Enrico Letta, ex premier e direttore dell’Istituto di studi politici di Parigi, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira su La7.