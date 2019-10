Venerdì 4 ottobre 2019 - 14:11

Conte: San Francesco punto di riferimento attuale e per tutti

"Ancora oggi abbiamo bisogno di questo 'sole'"

Assisi, 4 ott. (askanews) – “Come italiani riconosciamo il profondo valore della proposta di San Francesco, la riteniamo attuale, capace di interrogare le nostre coscienze nonostante viviamo un’epoca segnata da contraddizioni e talvolta lacerata nel suo quotidiano. San Francesco rimane un riferimento per gli italiani e non solo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso, dalla Loggia del convento di Assisi, dopo la celebrazione religiosa per la festa di San Francesco.

“Ancora oggi abbiamo bisogno di questo ‘sole’ (come Dante Alighieri chiamava San Francesco, ndr), della sua santità sorprendente che ha saputo superare ogni confine e limite culturale, che parla a tutti con il linguaggio semplice dell’uomo che ritrova se stesso”, ha aggiunto Conte.