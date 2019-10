Mercoledì 2 ottobre 2019 - 09:01

Fioramonti si dice sgomento dal vespaio di polemiche sul crocifisso

"Io credo in una scuola laica"

Roma, 2 ott. (askanews) – “Sono sgomento di fronte a questo vespaio mediatico. Il tema non è all’ordine del giorno, non è una priorità, neanche lontanamente”. Così il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in un’intervista a Radio Capital. “Io credo in una scuola laica. Invece di parlare del fatto che il Ministero sta lavorando per l’edilizia scolastica o che sta aiutando le amministrazioni, si discute di quello che io ho detto sul crocifisso. Questo Paese ha bisogno di un cambio di mentalità”.

Ska/Int5