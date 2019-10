Mercoledì 2 ottobre 2019 - 08:33

Fico dice che le regionali in Umbria sono un buon test per l’alleanza M5S-Pd

"Metodo differente rispetto al passato"

Roma, 2 ott. (askanews) – L’alleanza per le elezioni regionali in Umbria tra M5S e Pd è un test e non può ancora rappresentare un modello da riproporre in altre occasioni elettorali. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista a La Stampa.

½In Umbria – ha detto – si è trovato un accordo fra Movimento e centrosinistra per sostenere un candidato civico. È la prima volta che succede. Parliamo di un metodo differente rispetto al passato, che stiamo sperimentando nel rispetto della volontà degli iscritti al M5s. Ragioneremo caso per caso nelle altre realtà – ha aggiunto Fico – ognuna ha caratteristiche differenti che vanno valutate».

