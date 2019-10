Tumori, Conte:prevenzione puÃ² salvare vita,governo in prima linea

Martedì 1 ottobre 2019 - 08:52

Tumori, Conte:prevenzione può salvare vita,governo in prima linea

"Fondamentali le campagne di sensibilizzazione"

Roma, 1 ott. (askanews) – “La prevenzione può contribuire a salvare la vita, ricordiamocelo”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte facendo riferimento a “Ottobre rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno.

“Prendersi cura di se stessi è importante – rileva Conte – la scienza ci insegna che i controlli preventivi costituiscono uno strumento prezioso per ridurre il rischio di doversi curare successivamente, quando purtroppo non sempre si riesce a intervenire positivamente”.

Per questo motivo, spiega, “le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per diffondere la cultura della prevenzione. È in gioco la salvaguardia di vite umane: parliamo di donne, ragazze, madri, che in questo mese hanno l’opportunità di farsi controllare gratuitamente grazie a tante iniziative in tutta Italia. In particolare segnalo “Frecciarosa”, una iniziativa promossa sui treni e nelle stazioni da Ferrovie dello Stato e dall’associazione IncontraDonna onlus, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria”.

Dall’1 al 31 ottobre in tutta Italia visite, ecografie e consulenze gratuite saranno possibili a bordo dei treni, ricorda Conte, dove sarà distribuito anche un vademecum della salute, con informazioni e suggerimenti sui corretti stili di vita, sui programmi di screening e sulle patologie più rilevanti e diffuse. “La tutela della salute – aggiunge – è garantita dagli strumenti che il Governo mette a disposizione di tutti ma anche dalla responsabilità di ciascuno di noi e per questo richiede un impegno di tutta la comunità, non solo dei medici. La prevenzione può contribuire a salvare la vita, ricordiamocelo”.