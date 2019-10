Martedì 1 ottobre 2019 - 09:49

Di Maio: accordo su voto a 16enni, proposta prossime settimane

"Questi ragazzi hanno diritto di voto"

Roma, 1 ott. (askanews) – “Ieri è stato trovato l’accordo” tra le forze di governo per estendere il diritto di voto anche ai 16enni. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico di M5S Luigi Di Maio, intervenendo ad Agorà su Rai3.

“Il voto ai 16enni – ha spiegato – per me è importantissimo, perché questi ragazzi e queste ragazze a questa età è giusto che abbiano diritto di voto. Ma – ha aggiunto Di Maio – dobbiamo accelerare anche sull’eduzione civica nelle scuole. È importante formare una vita civile. Ci sono 18enni e 20enni più maturi di tanti 50enni: la maturità non è per forza una questione anagrafica”.

Comunque, ha detto ancora Di Maio “vedremo nei prossimi giorni”, spiegando che la proposta costituzionale sull’età del voto sarà presentata in Parlamento “nelle prossime settimane”.