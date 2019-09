Venerdì 27 settembre 2019 - 13:29

Clima, Pd: “A fianco dei ragazzi per nuovo modello di sviluppo”

"Partiamo con legge per stop consumo suolo"

Roma, 27 set. (askanews) – “Oggi migliaia di giovani riempiono le piazze per affermare il loro diritto al futuro e richiamare tutti alla grande responsabilità di cambiare radicalmente il nostro modello di sviluppo per contrastare i cambiamenti climatici. È un messaggio potente che investe prima di tutto chi ha il potere di agire per cambiare le cose e che non ammette sconti per chi pensa di poter ignorare o sottovalutare le loro richieste. Ecco perché il Partito Democratico è oggi nelle piazze al fianco di queste ragazze e ragazzi e, soprattutto, è impegnato ogni giorno a costruire, con le politiche, risposte concrete e coerenti. Abbiamo il dovere di farlo già a partire dalla Legge di Bilancio che stiamo definendo in questi giorni, insieme all’impegno a dare finalmente all’Italia una legge nazionale per fermare lo spreco di suolo come abbiamo chiesto a Parlamento e Governo nei giorni scorsi”. Lo dichiarano Chiara Braga e Marco Furfaro coordinatore Forum Pd e Chiara Braga, deputata e responsabile Agenda 2030 e Sostenibilità, presenti alla manifestazione Fridays for Future a Roma.