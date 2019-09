Venerdì 27 settembre 2019 - 18:22

Clima, moronese (M5s): oggi in piazza i nuovi paladini ambiente

Ora approvare Salva mare e legge sul consumo di suolo

Roma, 27 set. (askanews) – “Come presidente della Commissione Ambiente al Senato sono molto orgogliosa di tutti i ragazzi che oggi sono scesi in piazza per l’ambiente. Quella di questa mattina è la conferma che i giovani sono al nostro fianco per la lotta contro i cambiamenti climatici”. Lo afferma in una nota la presidente della commissione Ambiente del Senato, Vilma Moronese(M5s).

“Le azioni da mettere in campo – aggiunge – sono ormai chiare a tutti. Bisogna approvare quanto prima la ‘Salva mare’ per tutelare i nostri mari. Dobbiamo approvare quanto prima una legge sul consumo di suolo: basta cemento ingiustificato e via libera a rigenerazione urbana seria e che tuteli i nostri territori. Una riconversione industriale è necessaria che punti ad abbassare le emissioni di CO2 nell’aria. C’è tanto da fare: noi siamo pronti! Ripartiamo da questa giornata, sapendo che oggi in piazza ci sono i nostri alleati, i nuovi paladini dell’ambiente”, conclude.