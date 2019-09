Renzi spiega quali sono le 2 prioritÃ  di Italia viva

Giovedì 26 settembre 2019 - 20:45

Renzi spiega quali sono le 2 priorità di Italia viva

Le parole dell'ex Pd

Roma, 26 set. (askanews) – Le priorità di Italia Viva per la manovra sono due: “Non aumentare tasse e un grande piano per i figli. Siamo un paese che non fa più bambini: è una crisi pazzesca. Più servizi per le donne, assegni universali per i figli, asili nido, congedo anche per i papà”. Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato al Tg1.

“Grazie a Italia Viva – ha ribadito – il governo è più forte. Ma Italia Viva punta a parlare a chi non crede più alla politica, per questo sarà il primo partito ad avere giovani, millennials e donne in tutti i ruoli di responsabilità”.

Int2