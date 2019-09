Mercoledì 25 settembre 2019 - 15:28

Morassut: dl clima in discussione e presto in Cdm

"Utilizzare leva fiscale per nuovo modello di sviluppo"

Roma, 25 set. (askanews) – Andrà “presto” in Consiglio dei Ministri il decreto legge sul clima. “Ci sarà una discussione prima del Consiglio dei ministri. Si deve affermare l’idea che si inizia a lavorare per un nuovo modello di sviluppo basato sull’economia circolare”. Lo ha spiegato il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, durante una conferenza stampa nella sede del Pd sulle iniziative legate alla sfida climatica, come gli interventi di rigerenazione urbana per limitare il consumo del suolo.

Per andare nella direzione di una riconversione del modello di sviluppo, ha detto Morassut “dobbiamo utilizzare anche la leva fiscale, peri ncentivare ad esempio l’economia circolare, il trasporto sostenibile”.