DessÃ¬: le 70 firme non sono contro M5s, Di Maio non Ã¨ in discussione

Mercoledì 25 settembre 2019 - 12:28

Dessì: le 70 firme non sono contro M5s, Di Maio non è in discussione

"Processo modifica regolamento gruppo è stato strumentalizzato"

Roma, 25 set. (askanews) – “Viste le ricostruzioni della stampa di oggi, ci tengo a precisare che le 70 firme raccolte servono semplicemente a convocare un’assemblea del Gruppo del Movimento 5 stelle al Senato al fine di discutere eventuali modifiche al regolamento del gruppo stesso. Luigi Di Maio non è in discussione”.

Lo dichiara il senatore cinquestelle Emanuele Dessì, spiegando che “la modifica al regolamento serve per far in modo che il Gruppo parlamentare del Senato sia messo in grado di produrre proposte operative da dare a Di Maio. Questo processo, rispettoso delle regole e democratico, è stato strumentalizzato ad arte per portare un attacco al Movimento 5 stelle e al suo leader”, conclude Dessì.

Nessuna fronda dunque, come aveva già precisato il ministro degli Esteri e leader politico grillino: “Nessuna fronda”, si tratta di una “raccolta firme per rafforzare i gruppi” e “molte delle persone che hanno firmato mi hanno poi telefonato” per evitare ogni “equivoco”, ha detto Luigi Di Maio in una intervista a Rainews 24.

