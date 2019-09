Mercoledì 25 settembre 2019 - 20:33

Clima, Fico: tutti in prima linea per impegno globale e sinergico

"Notizia ghiacciaio Monte Bianco non ci lasci indifferenti"

Roma, 25 set. (askanews) – Notizie come quella del rischio di crollo di un ghiacciaio sul Monte Bianco “non possono lasciarci indifferenti. I ghiacciai sono bene comune. I ghiacciai sono il termometro del cambiamento climatico. Il loro scioglimento è drammatico non solo per gli equilibri dell’ecosistema, ma anche per le conseguenze che può comportare per i territori e per la vita e le attività delle nostre comunità. Questo non ha solo un impatto nel futuro ma lo ha anche nel presente”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

“Un esempio: i ghiacciai conservano acqua dolce e la rilasciano alimentando in modo naturale i fiumi. Sciogliendosi, invece, vanno ad alimentarli nell’immediato ma poi cesseranno di farlo. E questo produce conseguenze enormi sull’agricoltura. Abbiamo il dovere di affrontare la sfida ambientale con coraggio e forza, promuovendo uno sviluppo sostenibile nei nostri comportamenti individuali e nelle politiche che da rappresentanti del popolo portiamo avanti. L’impegno, globale e sinergico, deve vederci tutti in prima linea”, conclude Fico.