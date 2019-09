Martedì 24 settembre 2019 - 09:34

Conte incalza Salvini: chiarisca sulla Russia

Chi ha responsabilità di governo ha il dovere della trasparenza

Roma, 24 set. (askanews) – “Ci sono le premesse per procedere a un chiarimento che ritengo anche io urgente e necessario”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Skytg24 ha parlato del caso Russia che interessa la Lega e il suo leader Matteo Salvini.

“Io non ho elementi per dire che la Russia svolge un ruolo disintegrante verso paesi e governi – ha spiegato Conte -, ritengo che la Russia ha giocato un ruolo importante in tutte le crisi geopolitiche perciò bisogna dialogare con la Russia per orientare a una soluzione queste crisi e anche per il nostro sistema produttivo perche quello è un mercato significativo”.

Quanto all’indagine che coinvolge il leader della Lega Conte ha ribadito: “La mia posizione è chiara: se si assumono responsabilità istituzionali elevate, un ruolo di governo, bisogna assicurare la massima trasparenza nel rapporto con i cittadini, la fiducia nelle istituzioni si alimenta con la trasparenza perciò ho sentito l’esigenza, la necessità, l’urgenza, una volta sollecitato dalle forze allora all’opposizione, di andare in Parlamento a chiarire, se altri hanno pensato diversamente mi è dispiaciuto”.

Gal/Int9