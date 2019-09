Lunedì 23 settembre 2019 - 20:02

Intesa a Malta sui migranti, i dubbi di Di Maio

"La soluzione definitiva non è la redistribuzione"

Roma, 23 set. (askanews) – “Lamorgese ha parlato di fatti concreti, e le faccio i complimenti. Ma attenzione ai facili entusiasmi. Se cominciamo a dire che chiunque può venire in Italia ed essere redistribuito, si innesca il pull factor, e aumentano gli sbarchi. Questo non sta avvenendo perché noi manteniamo la politica del rigore, ma io sto incontrando diversi colleghi perché la soluzione definitiva non è la redistribuzione, è che non devono partire più, e se arrivano e non hanno diritto devono essere rimpatriati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ospite di Zapping su Rai RadioUno. “Credo che su questo tema il fatto nuovo è che stiamo ricevendo delle grandi aperture dagli altri Paesi europei. Si sta cominciando ad affermare il principio che chi sbarca in Italia o a Malta sbarca in Europa”, ha aggiunto Di Maio.

Rea/Int2