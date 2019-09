Sabato 21 settembre 2019 - 18:51

Salvini: chiesta l’archiviazione per il caso della nave Gregoretti

"Dalla procura di Catania"

Roma, 21 set. (askanews) – La Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Lo ha fatto sapere lo stesso Salvini aprendo in una diretta Facebook la lettera della Procura che gli è stata recapitata oggi. Il reato che gli veniva contestato era sequestro di persona.

“La Procura ha detto che ho ragione. Sul caso della nave Gregoretti sono pronto a tutto, anche se il tribunale dei ministri, come accaduto per il caso nave Diciotti, chiederà il processo. Vediamo se anche in questo caso ci sarà un’archiviazione, come è stato per il caso della Diciotti. Sono tranquillo e pronto a tutto e rifarò tutto, quando e se gli italiani mi rimanderanno al governo”.

