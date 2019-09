Di Maio: “La prima prova con il Pd sarÃ  il taglio dei parlamentari”

Venerdì 20 settembre 2019 - 13:03

Di Maio: “La prima prova con il Pd sarà il taglio dei parlamentari”

"La fiducia si dimostra..."

Roma, 20 set. (askanews) – “Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo Governo è il taglio dei parlamentari”.

E’ quanto scrive sul blog delle Stelle Luigi Di Maio rispondendo indirettamente alle parole di Alessandro Di Battista che ieri ha invitato i grillini a non fidarsi del Pd. “Va fatto nelle prime due settimane di ottobre. Perchè qualsiasi cosa accada, alla fine voglio poter dire a tutti che siamo riusciti in una riforma che gli italiani aspettavano da decenni”.

Per il capo politico del Movimento 5 stelle “la vera prova del nove per noi e per questo Governo sarà la legge di bilancio di dicembre. Il minimo sindacale è evitare l’aumento dell’Iva” e anche “dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?”.

