Mercoledì 18 settembre 2019 - 18:42

Sozzani (Fi) salvato dal voto segreto, M5s: è vecchia politica

La nota dei deputati pentastellati

Roma, 18 set. (askanews) – “La maggioranza dei deputati italiani oggi decide di ‘salvare’ Diego Sozzani al momento di decidere sulla richiesta di arresti domiciliari che lo riguarda, anche al di là delle indicazioni dei gruppi parlamentari e dei risultati delle precedenti votazioni in Giunta per le autorizzazioni. Il MoVimento 5 Stelle, invece, ha mantenuto una posizione coerente attraverso i voti espressi precedentemente in Giunta e quelli dati oggi in Aula. Approfittare del voto segreto non è bello, non si fa così”. Così in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle. “La questione ovviamente rimane interna a Montecitorio, però dispiace che molti parlamentari dei partiti, attraverso questo voto, abbiano manifestato una distanza dai normali cittadini e un avvicinamento, piuttosto, a privilegi come l’immunità. In casi come questo, poi, in cui è stata ampiamente argomentata l’assenza di fumus persecutionis della magistratura. Questa è vecchia politica”, concludono.

COSA E’ SUCCESSO L’aula della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal gip di Milano a carico del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. Il relatore Gianfranco Di Sarno aveva chiesto, a nome della Giunta per le autorizzazioni, il sì alla richiesta. Hanno votato a favore della relazione 235 deputati, contrari 309. Il boato dell’aula ha accompagnato il ribaltamento, nel voto segreto, delle posizioni espresse ufficialmente dai rappresentanti dei gruppi: se M5S e Pd avessero votato compattamente a favore della relazione, come apparso nel dibattito in aula, la richiesta avrebbe in teoria avuto la possibilità di passare. La richiesta di arresto era connessa a una indagine per presunti illeciti relativi alla legge sul finanziamento ai partiti.

