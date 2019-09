Mercoledì 18 settembre 2019 - 17:17

La Camera dice “no” alla richiesta d’arresto per Sozzani (Fi)

Indagine per illeciti sul finanziamento ai partiti. Caos voto segreto

Roma, 18 set. (askanews) – L’aula della Camera ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal gip di Milano a carico del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. Il relatore Gianfranco Di Sarno aveva chiesto, a nome della Giunta per le autorizzazioni, il sì alla richiesta.

Hanno votato a favore della relazione 235 deputati, contrari 309. Il boato dell’aula ha accompagnato il ribaltamento, nel voto segreto, delle posizioni espresse ufficialmente dai rappresentanti dei gruppi: se M5S e Pd avessero votato compattamente a favore della relazione, come apparso nel dibattito in aula, la richiesta avrebbe in teoria avuto la possibilità di passare. La richiesta di arresto era connessa a una indagine per presunti illeciti relativi alla legge sul finanziamento ai partiti.

Bar/Int2