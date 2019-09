Martedì 17 settembre 2019 - 02:51

Renzi rompe gli indugi e annuncia la scissione

Intervista a La Repubblica: con me una trentina di parlamentari

Roma, 17 set. (askanews) – Con una intervista a La Repubblica, l’ex segretario del Pd Matteo Renzi annuncia la rottura e procede con una scissione. “Quello che mi spinge a lasciare è la mancanza di una visione sul futuro”, ha affermato l’ex premier, che rivendica il suo operato degli ultimi anni.

“I parlamentari che mi seguiranno saranno una trentina, più o meno. Non dico che c’è un numero chiuso, ma quasi”. Renzi dice di non credere a un’unità che considera di facciata. “Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini”, prosegue. “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti”, dice.

Ieri sera il politico toscano aveva avuto una conversazione telefonica con il premier Giuseppe Conte. Telefonata che è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi, senza però fornire indicazioni sul contenuto della conversazione. In serata era circolata la notizia che Renzi avrebbe rasserenato il premier sul fatto che continuerà a sostenere il governo.

Voz