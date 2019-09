Martedì 17 settembre 2019 - 02:07

Renzi annuncia la scissione: con me una trentina di parlamentari

Intervista a la repubblica: manca una visione del futuro

Roma, 17 set. (askanews) – Con una intervista a La Repubblica, l’ex segretario del Pd Matteo Renzi annuncia la rottura e procede con una scissione. “Quello che mi spinge a lasciare è la mancanza di una visione sul futuro”, ha affermato l’ex premier, che rivendica il suo operato degli ultimi anni.

“I parlamentari che mi seguiranno saranno una trentina, più o meno. Non dico che c’è un numero chiuso, ma quasi”. Renzi dice di non credere a un’unità che considera di facciata. “Voglio passare i prossimi mesi a combattere contro Salvini”, prosegue. “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti”, dice.