Domenica 15 settembre 2019 - 17:53

Polemica per i bambini sul palco con Salvini

La retorica di Bibbiano a Pontida

Roma, 15 set. (askanews) – E’ naturalmente subito scoppiata la polemica social per i bambini fatti salire sul palco a Pontida con Salvini, dopo che questi aveva ripetutamente, nel recente passato, invitato a non coinvolgere i minori nel dibattito politico, come nel caso del figlio sulla moto d’acqua della polizia. Tranne poi, per fare dei fatti di Bibbiano un cavallo di battaglia della retorica sovranista e social. Oggi, quindi, nel corso del raduno leghista, Salvini ha invitato a salire sul palco di Pontida un gruppo di bimbi con i loro genitori. E ha presentato Greta, “una ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma”.

“Mai più bimbi rubati a mamma papà, mai più bimbi usati come merce – ha detto il segretario leghista”. E rivolto ai suo sostenitori: “Vi chiedo di non mollare mai nel nome dei vostri figli e dei vostri nipoti”. Poco prima, Salvini aveva affermato: “Predichiamo il credo evangelico, preghiamo per i nostri avversari, i loro figli ringrazieranno quei matti della Lega. Noi abbiamo il cuore grande”.

Mda/San/int2