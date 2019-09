Venerdì 6 settembre 2019 - 12:52

Salvini: legge elettorale? Ci opporremo a ritorno a pentapartito

"Se governo parte da questo non ci siamo"

Roma, 6 set. (askanews) – “Se il governo parte con la legge elettorale non ci siamo. Sicuramente la voglia di tornare indietro di 30 anni c’è. Io voglio crescere i miei figli in un paese in cui chi vota decide chi governa, Non mi piace l’Italia della palude, dei 37 partitini. Ci opporremo a ritorno al passato, al pentapartito…”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo, intervistato a Sky Tg24, a una domanda sulla volontà della nuova maggioranza di riformare, forse in senso proporzionale, la legge elettorale.