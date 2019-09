Venerdì 6 settembre 2019 - 12:36

Governo, Prodi: “Finalmente avrà rapporti seri con Europa”

Speranza è avere peso "migliore e più forte"

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) – “È nato un governo che finalmente avrà rapporti seri con l’Europa e in cui io spero avremo un peso migliore e più forte di quello che abbiamo avuto in passato”. Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi, commentando la nascita del governo M5s-Pd, a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como).